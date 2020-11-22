شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض عرضا برتغاليا لـ حسام أشرف ويفضل بقاءه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت إدارة الكرة بنادى الزمالك، عرضا برتغاليا لحسام أشرف، صانع ألعاب الفريق ومنتخب الشباب، حيث تفضل إدارة الكرة بالنادى الأبيض، استمرار اللاعب الصاعد مع الفريق فى الموسم المقبل وقيده فى قائمة الفريق المحلية والأفريقية من أجل الاستفادة بجهوده بعد تألقه مع الفريق الأول فى المشاركات التى تواجد بها هذا الموسم.

وانضم حسام أشرف مؤخرا إلى منتخب الشباب وأصبح أحد الأوراق الرابحة بقلعة ميت عقبة وتأتى تلك سياسة إدارة الزمالك متمثلة فى تعزيز وجود بدائل كافية فى الموسم المقبل أمام الجهاز الفنى سواء من اللاعبين أصحاب الخبرات أو الشباب وذلك فى إطار سياسة إحلال ودعم الفريق بشكل دائم من قطاع الناشئين بقلعة ميت عقبة بعد تألق مجموعة من المواهب من القطاع هذا الموسم مع الفريق الأول ومنهم حسام أشرف وأسامة فيصل وياسين مرعى.

فيما يستعد الزمالك حاليا لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن ويسعى فيه الزمالك لتحقيق الانتصار من أجل استعادة اللقب الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002 حينما توج الفريق الأبيض باللقب على حساب الرجاء المغربى.

ومن المقرر أن يلتقى القطبين فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، فى المباراة التى ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد، جيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.