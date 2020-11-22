الأهلي يُقرر خوض تدريباته في ملعب السلام قبل مواجهة الزمالك

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني خوض تدريبات الفريق حتى مواجهة الزمالك على ملعب السلام، ويواجه الفريق الأحمر نظيره الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة، في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال افريقيا.

ويدخل الأهلي معسكراً مغلقاً بداية من اليوم الأحد فور انتهاء مران الفريق المسائي وحتى يوم الجمعة المقبل وهو موعد مواجهة الزمالك المرتقبة، وذلك لفرض حالة من التركيز ولحماية اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا المنتشر في العالم هذه الفترة.

وصعد الاهلي للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على أبوقير بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت،بإستاد برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر..سجل ثنائية الاهلي وليد سليمان ، فيما سجل كيرفا لا هدف أبوقير ، وبذلك يلتقي الاهلي مع الإتحاد السكندري في الدور نصف النهائي للكأس يوم 1 ديسمبر المقبل.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من :محمد الشناوي. _رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد _وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل وأليو بادجي ، ويجلس على دكة البدلاء ، كلاً من : مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏

فيما يضم تشكيل فريق أبو قير للأسمدة ، كلاً من : محمد طلعت _إبراهيم ريعو _محمود الملك _هاني السيد _كمال أبو الفتوح _إسلام نبيل _محمد الكرته _محمد علاء _مصطفي الخواجة _كيرفا لا وعلاء شعبان.