شكرا لقرائتكم على جبر يكشف تفاصيل حالته بعد إصابته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف على جبر، مدافع بيراميدز والمنتخب الوطنى، لليوم السابع، إنه يعانى من بعض الأعراض البسيطة لفيروس كورونا، على رأسها شعوره بحالة صُداع وارتفاع فى درجة الحرارة، مؤكدا إنه يتواجد فى الوقت الحالى بالعزل الصحى بعد تأكد إيجابية حالته عقب خضوعه لمسحة كورونا.

وحرص اللاعب الدولى على عزل نفسه فى منزله بمجرد إعلان إيجابية مستحه، وأكد مسئولو بيراميدز أن على جبر لم يخالط لاعبى الفريق منذ أن عاد من معسكر المنتخب الوطنى الخاص بمواجهتى توجو، وتم عمل مسحة للاعب أكدت إصابته بالفيروس ليتم إبلاغه بالعزل فى منزله وابتعاد عن خوض تدريبات الفريق.

ويخضع على جبر فى الوقت الحالى للعلاج، وفقا للبروتوكول الطبى وسط متابعة من جانب جهاز بيراميدز، من أجل التعافى من فيروس كورونا، بعدما جاءت المسحة الخاصة به إيجابية.

وكان أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، العائد من الإعارة بنادى الجونة بنهاية الموسم الجارى، قد تعرض أيضاً للإصابة بفيروس كورونا. وعلق والد اللاعب ونجم الأهلى السابق ياسر ريان على إصابة ابنه قائلاً: "الحمد لله متمنياً له الشفاء بعد أيام قليلة من إعلان عودته الى صفوف القلعة الحمراء".