شكرا لقرائتكم المصرى يستقر على قيد محمد الصالح لتدعيم دفاعاته فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى عدم التعاقد مع مدافعين جدد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية والإكتفاء بعودة الفلسطينى محمد الصالح العائد من الإعارة لكهرباء الإسماعيلية وتجربته بجانب اللاعبين القدامى .

كان على ماهر قد طلب سرعة التعاقد مع مدافع ومهاجم سوبر لغلق باب الإنتقالات الصيفية للفريق الساحلى والتركيز الفترة المقبلة على أداء عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين قبل مباريات الدورى المقرر انطلاقه الأسبوع الأول من ديسمبر .

وتعاقد المصرى مع سبعة لاعبين حتى الآن وهم أحمد شديد قناوى قادما من الإنتاج الحربى وثلاثى نادى مصر مصطفى سلطان وعلاء عطا وعصام ثروت وثنائى الزمالك محمد عنتر وأحمد رفعت وأخيرا أحمد دعدور حارس مرمى بيراميدز .

ويحاول مجلس إدارة المصرى فى الوقت الحالى حسم ملف التعاقد مع مهاجم سوبر يكون تعويضا لرحيل الفلسطينى محمود وادى الذى رحل لبيراميدز مقابل 12 مليون جنيه .

من ناحية أخرى أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصرى البورسعيدى أن الإدارة حددت ملعب النادى المصرى بورسعيد لخوض الفريق الكروى مبارياته عليه فى الموسم المقبل وأن يكون ستاد الإسماعيلية البديل له خاصة وأن الفريق عانى كثيرا فى الأعوام الماضية من لعب المباريات باستاد السويس أو برج العرب .

وأضاف حلبية أن مجلس إدارة المصرى أرسلت فاكسا رسميا لمسئولى اتحاد الكرة تخبرهم بذلك قبل وقت كافى من بداية الدورى وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده إدارة النادى البورسعيدى عصر اليوم بأحد فنادق القاهرة لتقديم الصفقات الجديدة للفريق