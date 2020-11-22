"أشعة الضامة" تحدد موقف وليد سليمان من نهائى أفريقيا

جدة - عمرو شويل تُحدد الأشعة التي يجريها وليد سليمان نجم هجوم الأهلي على العضلة الضامة موقفه من اللحاق بمواجهة الزمالك، المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة والتي في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال افريقيا، واشتكى وليد سليمان من الإصابة في العضلة الضامة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت مساء اليوم السبت.

ويخضع وليد سليمان لكشف طبي على هامش مران الأهلي اليوم كما يطلع الجهاز الطبي على نتيجة الأشعة التي أجراها لتحديد البرنامج العلاجي وموعد عودته للتدريبات بدقة إلا أن الجهاز الطبي كان قد أكد أن الإصابة لا تبدو مقلقة وفقاتً للتشخيص المبدئي.

وصعد الاهلي للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على أبوقير بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت،بإستاد برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر..سجل ثنائية الاهلي وليد سليمان ، فيما سجل كيرفالا هدف أبوقير ، وبذلك يلتقي الاهلي مع الإتحاد السكندري في الدور نصف النهائي للكأس يوم 1 ديسمبر المقبل.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من :محمد الشناوي. _رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد _وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل وأليو بادجي ، ويجلس على دكة البدلاء ، كلاً من : مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏

فيما يضم تشكيل فريق أبو قير للأسمدة ، كلاً من : محمد طلعت _إبراهيم ريعو _محمود الملك _هاني السيد _كمال أبو الفتوح _إسلام نبيل _محمد الكرته _محمد علاء _مصطفي الخواجة _كيرفا لا وعلاء شعبان.