شكرا لقرائتكم إصابة على جبر بفيروس كورونا وعزله عن لاعبى بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصيب علي جبر نجم دفاع بيراميدز ومنتخبنا الوطني بفيروس كورونا، في الوقت الذي عزل اللاعب الدولي نفسه في منزله بمجرد إعلان أن نتيجة مستحه إيجابية، وأكد مسئولو بيراميدز أن علي جبر لم يخالط لاعبي الفريق منذ أن عاد من معسكر المنتخب الوطني الخاص بمواجهتي توجو، حيث تم عمل مسحة للاعب أكدت اصابته بالفيروس ليتم إبلاغه بالعزل في منزله ومنعه من خوض تدريبات الفريق.

وكان أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، العائد من الإعارة بنادي الجونة بنهاية الموسم الجاري قد تعرض هو الأخر للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلق والد اللاعب ونجم الأهلي السابق ياسر ريان على إصابة ابنه قائلاً: "الحمد لله متمنياً له الشفاء بعد أيام قليلة من إعلان عودته الى صفوف القلعة الحمراء".