شكرا لقرائتكم شوبير يكشف سبب تراجع موسيمانى عن تغيير الشناوى ويعلن تشكيلة القطبين للنهائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى تراجع عن إشراك مصطفى شوبير فى مباراة أبو قير للأسمدة بين الشوطين بعدما تلقت شباك محمد الشناوى هدفاً ،وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" موسيمانى كان ناوى يغير الشناوى بين الشوطين بعد تسجيل الأهلى هدفين واقتراب حسم المباراة إلا أن الهدف الذى سكن مرمى الشناوى دفعه للتراجع عن إشراك مصطفى شوبير وهذا قرار صحيح للغاية"

وتابع شوبير:" وليد سليمان عنده إجهاد فى العضلة الضامة ولكنه حالته مطمئنة كان خارج من الملعب بشكل كويس ، ورفض اللاعبين اجراء تصريحات بعد المباراة يدل على التركيز الشديد فى النهائى الافريقى"

ويضيف شوبير:"الزمالك واجه صعوبة شديدة فى عبور نادى مصر ويدين بالفضل فى ذلك للمهاجم الرائع أسامة فيصل وعبد الله جمعة صاحب ركلة الجزاء الصحيحة ، الفريق أغلق ملف تمديد تعاقد ساسى وأوباما وملف الاحتراف الخارجى لمصطفى محمد لبعد نهائى القرن".

وأكمل :" الاهلى والزمالك سكن شباكهم هدف فى كل مباراة بكأس مصر ، الاهلى أمام بنى سويف ثم الترسانة ثم أبو قير للأسمدة سكنت شباكه ثلاثة أهداف بواقع هدف فى كل لقاء رغم الفوز ، والزمالك أيضاً سكنت شباكه ثلاثة أهداف فى مباراة الشرقية وسموحة ونادى مصر ، وهى مصادفة غريبة تؤكد أن مباريات الكأس ملهاش كبير"

وأردف شوبير :" الاهلى سيخوض نهائى أفريقيا بتشكيل مكون من محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم وايمن اشرف وعلى معلول وعمرو السولية واليود يانج وافشة واجاى وحسين الشحات ومروان محسن بما يؤكد أنه لم يشارك فى مباراة أبو قير للأسمدة سوى الشناوى وياسر ابراهيم فقط من بداية المباراة"

وتابع :"الزمالك سيخوض نهائى أفريقيا بتشكيل مكون من محمد أبو جبل ومحمود علاء واحمد عيد ومحمود الونش وعبد الله جمعة وطارق حامد وإسلام جابر وفرجانى ساسى واشرف بن شرقى وزيزو ومصطفى محمد بما يؤكد أنه لم يشارك فى مباراة نادى مصر سوى محمود علاء وعبد الله جمعة ومصطفى محمد فقط "

وتشهد بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك" إلى نهائى البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى، فى حدث تاريخى بين الأهلى والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا.

ويعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد ثمانية ألقاب أولها عام 1982 وآخرها عام 2013، ومنذ ذلك الحين يحلم الجمهور الأهلاوي بإعادة اللقب مرة أخرى لستاد التتش ، فيما يسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد في شباك الرجاء المغربى.