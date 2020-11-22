موعد مباراة ليفربول و ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.. صلاح خارج التشكيل

يستضيف فريق ليفربول، نظيره ليستر سيتي، اليوم الأحد، 22 نوفمبر، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة بين ليفربول وليستر سيتي الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

واستقر يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام ليستر سيتي، حيث يأتي التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ويليامز – ماتيب – فيليبس – روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا – فينالدوم – جيمس ميلنر.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو – جوتا – ساديو ماني.ليفربول

