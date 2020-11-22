بعد كهربا وصالح جمعة.. إصابة لاعب جديد بالنادي الأهلي بفيروس كورونا

أعلن أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي والمنتخب الأوليمبي إصابته بفيروس كورونا.

وكتب اللاعب الذي انتهت فترة إعارته للجونة بنهاية الدوري الماضي. عبر خاصية قصص موقع “انستجرام” أن مسحة كورونا الخاصة به إيجابية.

ومن المقرر أن يعزل اللاعب نفسه منزليا ويتناول بروتوكول العلاج بالتنسيق مع الجهاز الطبي للأهلي بقيادة خالد محمود.

أعلن الأهلي، في وقت سابق إصابة لاعبه محمود عبد المنعم " كهربا " بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل أسبوع من نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام نظيرة الزمالك.

كما أعلن الأهلي إصابة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال الأهلي في بيان رسمي إن المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة جاءت ‏إيجابية، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏