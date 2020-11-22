ثنائية رونالدو ترتقي بيوفنتوس إلى الوصافة المؤقتة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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روما: سجّل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية فوز فريقه يوفنتوس بنتيجة 2-صفر على ضيفه كالياري ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الايطالي لكرة القدم السبت ليرتقي الى مركز الوصافة مؤقتًا.

ورفع بطل ايطاليا في المواسم التسعة الماضية رصيده الى 16 نقطة متخلفًا بفارق نقطة عن ميلان المتصدر الذي يحل على نابولي الرابع (14 نقطة) الاحد، ومتقدمًا بنقطة عن ساسوولو الثالث واثنتين عن روما الخامس.

وعاد فريق "السيدة العجوز" الى سكة الانتصارات بعد تعادله مع لاتسيو 1-1 في المرحلة السابقة قبل النافذة الدولية بهدف قاتل لفريق العاصمة (90+5). ورغم أنه أحد ثلاثة فرق لم تخسر حتى الان الى جانب ميلان وساسوولو، لكن يوفنتوس فاز في اربع مباريات ومثلها تعادلات في الدوري حتى الان هذا الموسم.

وقال المدرب أندريا بيرلو بعد الفوز "كانت مباراة جيدة جدًا ويمكن أن تساهم في تقدمنا. بعد النافذة الدولية، لا يكون الامر سهلا أبدًا ولكن دخلنا الى المباراة بروح عالية".

ومع استمرار غياب قطبي الدفاع المخضرمين ليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني، عاد الى صفوف السيدة العجوز المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت الى التشكيلة الاساسية بعد غياب منذ آب/اغسطس الماضي اثر خضوعه لعملية جراحية في الكتف.

وشهدت مباريات هذه المرحلة وضع اللاعبين والحكام علامة حمراء على وجوههم دعمًا لحملة التوعية ضد العنف المنزلي.

ورفع رونالدو رصيده الى ثمانية اهداف في "سيري أ" هذا الموسم في خمس مباريات خاضها.

وفرض يوفنتوس سيطرة مطلقة على مجريات اللقاء حيث تصدى الحارس أليسيو كرانيو لتسديدة قوية من فيديريكو برنارديسكي (37).

وسجل رونالدو الهدف الاول عندما وصلته الكرة من الاسباني ألفارو موراتا المعار من اتلتيكو مدريد داخل المنطقة، فراوغ لاعبيَن وسددها جميلة على يسار الحارس (38).

وضاعف الدولي البرتغالي النتيجة عندما وصلت الكرة الى التركي مريح ديميرال من كنية، مررها برأسه الى لاعب ريال مدريد الاسباني السابق المتواجد امام المرمى فغمزها على الطائر منخفضة في الشباك (42).

وواصل يوفنتوس الذي يستضيف فرنسفاروش المجري الثلاثاء في الجولة الرابعة من دوري ابطال اوروبا، تألقه في الشوط الثاني وأتيحت له فرص عدة لتعزيز تقدمه أولا عبر برناردسكي الذي وصلته كرة رائعة من رونالدو بكعب القدم، تصدى لها الحارس (56).

ومرر الدولي الايطالي كرة رائعة الى موراتا داخل المنطقة سددها الاخير بجانب المرمى (66).

- ايموبيلي من الحجر الى المرمى -

قاد تشيرو ايموبيلي العائد الى المنافسات بعد خروجه من فترة الحجر الصحي فريقه لاتسيو الى الفوز 2-صفر على مضيفه كروتوني، بتسجيله هدف وصناعة آخر.

وافتتح إيموبيلي التسجيل لفريق العاصمة (21) قبل أن يضاعف الارجنتيني خواكين كوريا النتيجة (58).

وغاب هداف الدوري في الموسم الماضي (36 هدفًا) عن ثلاث من المباريات الاربع الاخيرة لناديه، إضافة الى مباراتي منتخب "الاتسوري" ضد بولندا والبوسنة في آخر جولتين من دور المجموعات لدوري الامم الاوروبية.

وأعلن نادي العاصمة مطلع الشهر الحالي عن وضع عدد من لاعبيه في العزل الذاتي بعد اصابتهم بـ"كوفيد-19" من دون الكشف عن اسماء.

وكان ايموبيلي عاد الخميس الى التمارين وقال في حديث مع الصحافيين عند وصوله إلى عيادة لإجراء الفحوصات الطبية الروتينية مع نهاية فترة الحجر "هل أنا جاهز لكروتوني؟ بالطبع، وإلا لما كنت هنا".

وكان ايموبيلي غاب عن المباراة الاخيرة لفريقه قبل التوقف للنافذة الدولية ضد يوفنتوس التي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

ورفع لاتسيو رصيده الى 14 نقطة في المركز السادس مؤقتًا.

وسجل الدولي الايطالي الهدف الاول برأسية إثر عرضية من ماركو بارولو (21) قبل أن يمرر كرة حاسمة الى كوريا الذي سدد بين قدمي الحارس اليكس كورداز.

وفتح الاتحاد الإيطالي للعبة مطلع الشهر الحالي تحقيقًا بحق لاتسيو بسبب "انتهاكات محتملة للبروتوكولات الصحية" بشأن كوفيد-19.

ويتعلق هذا التحقيق بشكل خاص بمسألة إيموبيلي، إذ غاب المهاجم عن مباراتين في دوري أبطال أوروبا (ضد كلوب بروج البلجيكي في 28 تشرين الاول/اكتوبر الفائت وزينيت سان بطرسبورغ الروسي في الرابع من الشهر الحالي)، وفقًا للاختبارات التي أجريت بموجب بروتوكول الاتحاد القاري (ويفا). لكن لاتسيو أشركه في الدوري ضد تورينو (4-3) في الاول من الشهر الحالي، بعد اختبارات أخرى تحت إشراف الدوري الإيطالي قبل أن يغيب عن مواجهة يوفنتوس في الثامن منه.

واستعاد لاتسيو أيضًا خدمات لاعب خط وسطه البرازيلي لوكاس ليفا الذي تم عزله أيضًا بعد الفحوصات التي اجريت بإشراف الاتحاد الأوروبي، لكنه فقد لاعب الوسط الآخر الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش الذي أصيب بالفيروس أثناء تواجده مع منتخب بلاده في النافذة الدولية.

- تحضير غير مثالي لأتالانتا لقمة ليفربول -

وفرّط أتالانتا بفرضة الارتقاء الى مركز الوصافة مؤقتًا باكتفائه بتعادل سلبي مع مضيفه سبيتسيا، في تحضير غير مثالي للقائه المرتقب امام مضيفه ليفربول الانكليزي الاربعاء في الجولة الرابعة من دوري ابطال اوروبا.

ورفع فريق مدينة برغامو رصيده الى 14 نقطة في المركز الخامس مؤقتًا بفارق نقطة عن ساسوولو الثاني وثلاث عن ميلان المتصدر وخلف نابولي وروما الثالث والرابع تواليًا بفارق الاهداف.

واكتفى فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني بنقطة يتيمة للمباراة الثانية تواليًا في الدوري بعد تعادله 1-1 مع ضيفه انتر قبل النافذة الدولية.

وألغى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" هدفًا للضيوف للالماني روبن غوزنز في الدقيقة 59 بداعي التسلل.

ويحل اتالانتا على ليفربول وهو في المركز الثالث في المجموعة الرابعة بفارق الاهداف عن اياكس امستردام الهولندي الثاني، حيث اكتفى بأربع نقاط في المباريات الثلاث الاولى ومني بخسارة مذلة صفر-5 على ارضه امام بطل انكلترا في الجولة الثالثة.