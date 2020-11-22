شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. المنتخب الأولمبى يسقط الأفيال ويتوج ببطولة أفريقيا لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 22 نوفمبر 2019، توج منتخب مصر الأولمبى بطلا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى فى تاريخه بعد فوزه على منافسه منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة، وافتتح منتخب شباب الفراعنة أهداف اللقاء فى الدقيقة 37 من الشوط الأول عن طريق كريم العراقي، قبل أن يتعادل منتخب الأفيال فى الدقيقة 89 من زمن المباراة عن طريق البديل دومبيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليخوض الفريقان شوطين إضافيين، وفى الدقيقة 114 من الشوط الإضافى الثاني، نجح قائد المنتخب المصرى رمضان صبحى فى تسجيل الهدف الثانى الذى منح مصر كأس البطولة.

واحتفت الجماهير المصرية بالفراعنة الصغار الذين عوضوا إخفاق المنتخب الأول فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى استضافتها مصر فى يونيو بعدما أطاح به نظيره الجنوب أفريقى حينها وليفشل محمد صلاح وزملاؤه فى مواصلة المسعى إلى لقب ثامن فى البطولة .

وفاز لاعبو منتخب مصر بكافة الألقاب الفردية فى البطولة، ففاز قائد المنتخب رمضان صبحى بجائزة أفضل لاعب، وفاز الحارس محمد صبحى بجائزة أفضل حارس مرمى، أما المهاجم مصطفى محمد فحصل على جائزة الهداف بعد تسجيله أربعة أهداف بالبطولة، وحصل الفريق على جائزة اللعب النظيف أيضا، كما حصد المدرب شوقى غريب جائزة أفضل مدرب فى البطولة.

وفى نفس مسيرة الانجازات نجح منتخب مصر الأولمبى بالوصول لنهائيات كرة القدم للرجال فى أولمبياد طوكيو 2021 المقبلة، بعد وصوله للمباراة النهائية فى كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وسيشارك المنتخب المصرى بالأولمبياد للمرة 12 بتاريخه، علما بأن آخر مشاركة له كانت فى أولمبياد لندن 2012، وفيها نجح محمد صلاح وزملاؤه بالوصول لربع نهائى البطولة.

ووصل الفراعنة الصغار لدورة طوكيو 2021 بقيادة مدربه المتميز شوقى غريب بعد الانتصار بنتيجة 3-0 على جنوب أفريقيا، فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والتى أقيمت فى مصر.