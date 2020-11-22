شكرا لقرائتكم خبر عن "أشعة الضامة" تحدد موقف وليد سليمان من نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُحدد الأشعة التى يجريها وليد سليمان، نجم هجوم الأهلى، على العضلة الضامة موقفه من اللحاق بمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى نهائى النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، واشتكى وليد سليمان من الإصابة فى العضلة الضامة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، التى أقيمت مساء السبت.

ويخضع وليد سليمان لكشف طبى على هامش مران الأهلى اليوم، كما يطلع الجهاز الطبى على نتيجة الأشعة التى أجراها لتحديد البرنامج العلاجى وموعد عودته للتدريبات بدقة، إلا أن الجهاز الطبى كان قد أكد أن الإصابة لا تبدو مقلقة وفقاً للتشخيص المبدئي.

وصعد الاهلى للدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر بالفوز على أبوقير بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت،بإستاد برج العرب فى دور الثمانية لكأس مصر.. سجل ثنائية الأهلى وليد سليمان، فيما سجل كيرفالا هدف أبوقير، وبذلك يلتقى الاهلى مع الإتحاد السكندرى فى الدور نصف النهائى للكأس يوم 1 ديسمبر المقبل.

وضم تشكيل الأهلى للمباراة كلاً من :محمد الشناوي. _رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - عربى بدر - محمود وحيد _وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدى فتحى - جيرالدو - أحمد نبيل وأليو بادجى، ويجلس على دكة البدلاء، كلاً من : مصطفى شوبير ومحمد شكرى وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدى أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏

فيما يضم تشكيل فريق أبو قير للأسمدة، كلاً من : محمد طلعت _إبراهيم ريعو _محمود الملك _هانى السيد _كمال أبو الفتوح _إسلام نبيل _محمد الكرته _محمد علاء _مصطفى الخواجة _كيرفا لا وعلاء شعبان.