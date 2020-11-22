شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. " كهربا و صالح جمعة " ومن الصداقة ما قتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل من يهتم بكرة القدم يعلم جيدا علاقة الصداقة القوية التى تجمع محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب الأهلى و زميله بالفريق صالح جمعة و التى توطدت بشكل أكبر منذ إنضمام كهربا إلى القلعة الحمراء ، لنجدهم يظهرا مهعا فى جميع المناسبات و السفر مع بعضهما إلى السالح و عدم أماكن أخرى .

فيبدو أن ظروف صداقة كهربا و صالح جمعة جمعتهم فى كثير من التاشبهات حتى فى الإصابة بفيروس كورونا الذى ظهر على كلا الثنائى مؤخرا بعد ثبوت إيجابية عينتهم قبل مواجهة الأهلى لفريق أبو قير للأسمدة فى كأس مصر

كهربا وصالح لايفترقان خارج وداخل الملعب ، يقضى الثنائى أوقاتهم معاً فكان صالح ضيفاً دائماً على مائدة كهربا في رمضان الماضى ، وكان كهربا عنصر أساسى في رحلات صالح الصيفية.

كما تشارك الثنائى فى تدريبات الجيم طوال العزل المنزلى بسبب كوورنا وحينما عفى السويسرى رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلى عن صالح كان كهربا هو الأكثر فرحاً والأكثر دعماً لصديقه في التدريبات وهو الأمر الذى لاحظه الكثيرون في تدريبات الأهلى ودفعهم لتمنى علاقة صداقة مثل التي تجمع صالح وكهربا.

تخضع أسرة الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة لاعبا الأهلي لمسحة طبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا بعد إصابة اللاعبين خلال اليومين الماضيين. وجاء ذلك من أجل الاطمئنان على صحة أسر اللاعبين بعد اصابتهما بفيروس كورونا.

ويرصد الخليج 365 لقطات لـ صداقة صالح جمعة و كهربا فى الصور التالية :



كهربا و صالح جمعة 3



كهربا و صالح جمعة فى الطائرة



كهربا و صالح جمعة 1



كهربا و صالح جمعة مع خالد سليم