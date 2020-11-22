شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أحمد ياسر ريان بعد توصية موسيمانى بالعودة للأهلى؟..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب أحمد ياسر ريان لاعب نادي الجونة والمعار من النادي الأهلي، من العودة إلى صفوف القلعة الحمراء مرة أخرى بعد توصية الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الذى أشاد بالمهاجم بعد متابعة أداؤه في ودية منتخب البرازيل مع المنتخب الاوليمبى والتي فاز بها الفراعنة الصغار بهدفين مقابل هدف .

واستطاع أحمد ياسر ريان تسجيل الهدف الثاني في مرمى المنتخب البرازيلي من صناعة عبد الرحمن مجدي، ليتوج منتخبنا الوطني بالبطولة الودية بعد التعادل مع منتخب كوريا بدون أهداف، والفوز على منتخب البرازيل بنتيجة (2/1).

وقدم أحمد ياسر ريان أداء جيد مع فريق الجونة رفقة زميله أكرم توفيق لاعب خط الوسط وهو ما دفع الأهلى لاستعادة لاعب الوسط والاتجاه لعودة ريان ليدعم خط هجوم المارد الأحمر في الموسم المقبل.

وكان أحمد ياسر ريان تلقى أكثر من عرض محلي للاعارة أبرزهم من سموحة والإسماعيلي في ظل رغبة من اللاعب للمشاركة بصفة أساسية سواء مع الأهلي أو عن طريق الإعارة حتى يضمن مكاناً في تشكيل المنتخب الاولمبي بأولمبياد طوكيو 2021 .

أحمد ياسر ريان شارك مع الجونة في 28 مباراة سجل 6 أهدف بواقع ثلاثة أهداف بالقدم اليمنى وهدف باليسرى وثنائية بالرأس ، ونفذ 23 محاولة على المرمى من 63 بدقة 37 % وحصل على ركلتين جزاء وكانت له كرة في العارضة وصنع 25 فرصة محققة وصنع هدفين .

مهاجم الأهلي الشاب لديه مميزات عديدة، أبرزها استغلال أنصاف الفرص للتهديف، وتحركاته الرائعة داخل منطقة الجزاء، التعامل الرائع مع الكرات العرضية، إلى جانب السرعات الكبيرة والتي تجعله يتفوق على المدافعين.