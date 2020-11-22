مدافع ليستر لمصراوي: صلاح واحد من أفضل اللاعبين في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:

قال جيمس جاستن مدافع ليستر سيتي الإنجليزي، إن فريق الثعالب يقدم موسمًا جيدًا في بطولتي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي حتى الآن، مضيفًا أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول واحد من أفضل اللاعبين في بريميرليج.

ويستعد ليستر سيتي لمواجهة ليفربول مساء اليوم الأحد على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال لاعب ليستر سيتي: "قدمنا موسمًا جيدًا حتى الآن، فزنا بجميع مبارياتنا في الدوري الأوروبي، كما نقدم أداء رائع في بريميرليج على الرغم من غياب بعض عناصر الفريق بسبب الإصابات".

وتابع: "أسعى لتأمين مركزي في الفريق بشكل أساسي، لا يهمني المكان الذي ألعب له، لدينا فريق يضم لاعبين جيدين والمنافسة شرسة في جميع المراكز".

وواصل حديثه لمصراوي: "يساعدني المدرب في تحسين في بعض النقاط التي تحتاج للتطوير، آمل أن أتمكن من مواصلة التحسن خلال المباريات المقبلة لمساعدة الفريق في تحقيق موسم جيد".

وعن غياب محمد صلاح عن مباراة فريقه ضد ليفربول، قال جوستين: "محمد صلاح لاعب رائع وواحد من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز بكل تأكيد، وقد أثبت فاعليته بتسجيل العديد من الأهداف الحيوية لليفربول وهو شخص أحترمه كثيرًا".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي الذي يتواجد في المركز الثامن.