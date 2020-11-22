مباريات الأحد.. ليستر يتحدى ليفربول.. ونابولي يواجه ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات العالمية، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني. ويرصد الخليج 365 جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة: الدوري الإنجليزي: 14:00.. فولهام وإيفرتون.. beIN Sports HD 2 16:00.. شيفيلد يونايتد ووست هام يونايتد.. beIN Sports HD 2 18:30.. ليدز يونايتد وآرسنال.. beIN Sports HD 2 21:15.. ليفربول وليستر سيتي.. beIN Sports HD 2 الدوري الإسباني: 15:00.. إيبار وخيتافي.. beIN Sports HD 3 17:15.. قاديش وريال سوسييداد.. beIN Sports HD 3 19:30.. غرناطة وبلد الوليد.. beIN Sports HD 3 22:00.. ديبورتيفو ألافيس وفالنسيا.. beIN Sports HD 3 الدوري الإيطالي: 13:30.. فيورنتينا وبينفينتو.. beIN Sports HD 4 16:00.. إنتر ميلان وتورينو.. beIN Sports HD 4 16:00.. روما وبارما.. beIN Sports HD 5 16:00.. سامبدوريا وبولونيا.. beIN Sports HD 12 EN 16:00.. هيلاس فيرونا وساسولو.. beIN Sports HD 10 19:00.. أودينيزي وجنوى.. beIN Sports HD 4 21:45.. نابولي وميلان.. beIN Sports HD 4 دوري أبطال آسيا: 12:00.. سوون سامسونج بلووينجز الكوري وجوانجزو إيفرجراند الصيني.. beIN Sports HD 7 15:00.. جيونبك هيونداي موتورز الكوري وشنجهاي الصيني.. beIN Sports HD 7

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