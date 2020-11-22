خاص.. إصابة علي جبر بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أصيب علي جبر مدافع منتخب مصر ونادي بيراميدز بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولم يتواجد في معسكر فريقه استعداداً للموسم الجديد.

وتواجد علي جبر مؤخراً ضمن قائمة منتخب مصر التي خاضت مباراتي توجو يومي 14 و17 من شهر نوفمبر بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

وعلم "يلا كورة" أن علي جبر تأكد إصابته بفيروس كورونا، ولم يتواجد في معسكر ناديه بيراميدز الذي انطلق أمس السبت استعداداً للموسم الجديد.

ووفقاً لما علمه "يلا كورة"، قام نادي بيراميدز بتشديد الاجراءات الاحترازية والطبية خاصة لمن تواجد من صفوف الفريق مع علي جبر بصفوف منتخب مصر.

وسبق وتأكد إصابة الثلاثي محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال وكذلك أحمد حسن "كوكا" بكورونا أثناء تواجدهم بمعسكر منتخب مصر.

جدير بالذكر، أن بيراميدز يستعد في الوقت الحالي لمسابقة الدوري الموسم الجديد وكذلك الكونفيدرالية الأفريقية.