شكرا لقرائتكم جروب "جمال علام رئيسا" يشعل انتخابات اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الأيام الماضية إنشاء "جروب" عبر الواتس أب من جانب عدد من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وبعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة السابقين، وتم إطلاق "جمال علام رئيسا" على الجروب، من أجل الحديث عن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة والترتيب لها خاصة بعد مطالبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، للجبلاية بإقامة الانتخابات يوم 15 ديسمبر المقبل.

وتسبب هذا "الجروب" فى اشتعال الانتخابات مبكرا خاصة وأن هناك أكثر من إسم يرغبون فى خوض الانتخابات على كرسى الرئاسة فى حالة اعتذار هانى أبو ريدة ومن بينهم محمود الشامى عضو اتحاد الكرة السابق، لذا بدأت طبول الانتخابات تدق من جديد داخل الجبلاية وبين أعضاء الجمعية العمومية من أجل تشكيل القوائم تحسبا لعقد الانتخابات المقبلة.

تلقى اتحاد الكرة تأكيدات من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بضرورة إجراء الانتخابات يوم 15 ديسمبر المقبل حتى فى حالة رفض الجمعية العمومية للائحة التى سيتم التصويت عليها فى الجمعية العمومية الطارئة يوم 29 نوفمبر الجارى، وهو ما تدور حاليا مناقشات بشأنه مع اللجنة الأولمبية المصرية خاصة وأن اتحاد الكرة كان من المفترض أن يدعو للإنتخابات قبل 31 أكتوبر الماضى وهو ما لم يحدث ما يجعل الانتخابات مهددة بالبطلان فى حالة الطعن عليها وفقا لقانون الرياضة المصرى.

فى سياق مغاير، يجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، الاثنين المقبل، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، وذلك فى الواحدة ظهرا بأحد فنادق الجزيرة، ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة فى المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.