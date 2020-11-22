شكرا لقرائتكم المغربى أشرف بن شرقى يصل للقاهرة اليوم للانتظام في تدريب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الزمالك، إلى القاهرة اليوم، الأحد، للانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض استعدادا لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظراً لكون قمة تاريخية، وتعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد فى النهائي، الذى يسعى فيه الزمالك لتحقيق الانتصار من أجل استعادة اللقب الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002 حينما توج الفريق الأبيض باللقب على حساب الرجاء المغربى.

وتغيب بن شرقى عن الفريق الأبيض فى الفترة الأخيرة نظرا لانضمامه لمنتخب المغرب فى الفترة الأخيرة حيب تغيب عن الزمالك فى مباراته أمام نادى مصر، التى أقيمت بالأمس فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ومن المقرر أن يجهز الجهاز الفنى للزمالك، بن شرقى للتواجد أمام الأهلى.

ومن المقرر أن يلتقى قطبى الكرة المصرية فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، فى مباراة النهائى التى ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد، جيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.