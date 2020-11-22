شكرا لقرائتكم محمد هانى وأجايى يشاركان في مران الأهلى اليوم بعد تعافيهما من الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك محمد هانى وجونيور أجايى ثنائى الأهلى فى مران الفريق الجماعى اليوم الأحد تعافيه من ‏الإصابة، وأوضح مدير الكرة بالأهلى أن حالة «هاني» و«أجايي» تحسنت بشكل كبير.

وكان «أجايي» قد تعرض لالتواء فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مران الأهلى على ملعب ‏التتش، فيما اشتكى محمد هانى من إصابة فى الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى أمام ‏توجو التى أقيمت بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا.، وتأتى مشاركة الثنائى فى التدريبات لتؤكد إقترابهما من المشاركة فى نهائى أفريقيا الجمعة المقبل أمام الزمالك.

فى شأن أخر، وضع الجهاز الفنى برنامج تأهيلى للاعبى الفريق الذين إنتهت إعارتهم لأندية محلية مؤخراً وهم ناصر ماهر وصلاح محسن (سموحة) وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان (الجونة) ومحمد شريف (إنبي) وجاء البرنامج التأهيلى بعدما عاد الخماسى لتدريبات الفريق مؤخراً وعقد معهم سيد عبد الحفيظ جلسة طالبهم خلالها بالتركيز مع الفريق والإجتهاد فى التدريبات من أجل الحصول على فرصة المشاركة الفترة المقبلة وتبدو حظوظ الرباعى، شريف وناصر وتوفيق ومحسن كبيرة فى البقاء ضمن صفوف المارد الأحمر خلال الموسم المقبل فيما مازال موقف أحمد ياسر ريان غامضاً فلم يحسم موسيمانى مصيره سواء بالبقاء مع الفريق أو الموافقة على إحدى العروض التى وصلته مؤخراً من أندية محلية محلية.