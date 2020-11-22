شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني واجاي يُشاركان في مران الأهلي اليوم وبرنامج خاص للمُعارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك محمد هانى وجونيور أجايى ثنائي الاهلي فى مران الفريق الجماعي اليوم الأحد تعافيه من ‏الإصابة، وأوضح مدير الكرة بالأهلى أن حالة «هاني» و«أجايي» تحسنت بشكل كبير، وكان أجايي قد تعرض لالتواء فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مران الأهلى على ملعب ‏التتش، فيما اشتكى محمد هانى من إصابة فى الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى أمام ‏توجو التى أقيمت بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا ، وتأتي مشاركة الثنائي في التدريبات لتؤكد اقترابهما من المشاركة في نهائي أفريقيا الجمعة المقبل أمام الزمالك.

في شأن أخر، وضع الجهاز الفني برنامج تأهيلي للاعبي الفريق الذين إنتهت إعارتهم لأندية محلية مؤخراً وهم ناصر ماهر وصلاح محسن (سموحة) وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان (الجونة) ومحمد شريف (إنبي) وجاء البرنامج التأهيلي بعدما عاد الخماسي لتدريبات الفريق مؤخراً وعقد معهم سيد عبد الحفيظ جلسة طالبهم خلالها بالتركيز مع الفريق والإجتهاد في التدريبات من أجل الحصول على فرصة المشاركة الفترة المقبلة وتبدو حظوظ الرباعي ، شريف وناصر وتوفيق ومحسن كبيرة في البقاء ضمن صفوف المارد الأحمر خلال الموسم المقبل فيما مازال موقف أحمد ياسر ريان غامضاً فلم يحسم موسيماني مصيره سواء بالبقاء مع الفريق أو الموافقة على إحدى العروض التى وصلته مؤخراً من أندية محلية محلية.