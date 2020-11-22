شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مانشستر يونايتد × وست بروميتش: الانتصارات تعود مجددًا لـ «أولد ترافورد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر يونايتد الفوز بنتيجة 1-0 على حساب وست بروميتش ألبيون في مباراة ضمن الجولة التاسعة من البريميرليج.

ونجح الشياطين الحمر من الفوز لأول مرة على ملعبهم في الدوري هذا الموسم بعد بداية كارثية شهدت خسارة الفريق لـ 3 والتعادل في مباراة من أصل 4 مباريات لُعبت على ملعب أولد ترافورد في الدوري.

وسجل البرتغالي برونو فيرنانديز هدف الفوز بعد أن حول ركلة الجزاء في شباك حارس اليونايتد السابق وحارس وست بروميتش الحالي، سام جونستون، وذلك بعد أن تمت إعادة الركلة بعد أن تصدى لها حارس الضيوف في أول محاولة، لكن الإعادة أوضحت أنه كان متقدم عن خط مرماه قبل أن يسدد لاعب الوسط البرتغالي، لتقرر تقنية حكم الفيديو المساعد إعادة تنفيذ الركلة التي نفذت بنجاح في المرة الثانية.

وسجل فيرنانديز هدفه الرابع عشر في مسيرته بالبريميرليج، مع تسجيله لنصف هذا العدد (7) من ركلات الجزاء، ليكون أعلى لاعب في تاريخ البريميرليج لديه نسبة أهداف من ركلات الجزاء في المسابقة (50%).

ونجح مانشستر يونايتد من خلال هذا الفوز في تحقيق أول فوز على ملعب أولد ترافورد بالدوري من 4 يوليو الماضي، وبالتحديد ضد بورنموث (5-2) قبل أن يدخل النادي في سلسلة تاريخية سلبية بفشله في الفوز في 6 مباريات متتالية على ملعبه قبل مباراة اليوم (تعادل 3 وخسر 3).

وأنهى مانشستر يونايتد سجله السيء ضد وست بروميتش في ملعب أولد ترافورد، فحقق الفوز عليهم في الدوري للمرة الأولى منذ نوفمبر 2015، وبعد مباراتين متتاليتين دون نجاح في الفوز أو تسجيل الأهداف (تعادل 1 وخسر 1).

وبهذه النتيجة يكون وست بروميتش قد فشل في الفوز في جميع مبارياته الـ 9 الأولى بالدوري هذا الموسم في سلسلة غير مسبوقة للنادي خلال عهد البريميرليج، وتحدث للمرة الأولى منذ موسم 1985/1986.

وخسر وست بروميتش 5 من مباريات الـ 6 الأخيرة خارج قواعده، مع فشله في التسجيل في 4 من هذه المباريات.