شكرا لقرائتكم الأهلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لنهائى أفريقيا أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى اليوم الأحد، مُعسكرا مغلقا استعداداً لمباراة الزمالك المُرتقبة المقرر لها الجمعة المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا وجاء قرار الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بدخول الفريق معسكر مغلق ابتداء من اليوم ولمدة خمسة أيام للحفاظ على اللاعبين وسلامتهم من "فيروس" كورونا الذى ضرب ثائى الأهلى محمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة مؤخراً حيث أعلن الجهاز الفنى أن المغكر المغلق وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بشدة أحد أهم الأساليب التى ستحافظ على الفريق واللاعبين قبل "نهائى القرن" أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق أن قرار المعسكر المغلق جاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة القادمبعدما أجرى الفريق مسحة طبية مباشرة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، التى أقيمت أمس فى دور الثمانية لكأس مصر، وأضاف عبد الحفيظ أن الفريق سيخوض مرانه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وبعدها يتوجه الفريق إلى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبدء تنفيذ البرنامج الذى وضعه الجهاز الفنى لنهائى دورى الأبطال.