شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب إيهاب جلال مع المصرى والمقاصة قبل العودة للفريق الفيومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء بكري سليم نائب رئيس مصر للمقاصة، تجميد مفاوضاته مع أحمد عبد المنعم "كشري"، لتولي الإدارة الفنية للفريق في الموسم الجديد مؤكداً أن ناديه يفاوض إيهاب جلال للعودة لتدريب الفريق الفيومى مجدداً قائلا :" "الإدارة تحاول إعادة إيهاب جلال، وإقناعه بتولي المهمة في الموسم الجديد، وجلال خيار مميز بالنسبة لنا ودائما يصنع الفارق مع الفريق".

واستقال إيهاب جلال من منصبه كمدير فني لـ المقاصة خلال شهر سبتمبر الماضي بسبب تأخر مستحقاته المالية ، إيهاب جلال حتى الأن لم يقود أي فريق الموسم الجديد كان له تجربتين الموسم الماضي مع المصري ومصر للمقاصة، لعب 30 مباراة، فاز في 13 منها 8 مع مصر للمقاصة وتعادل في 7 وخسر 10 منها 6 مع المصري، سجل 39 هدفا، دخل مرماه 28 هدفا منها 18 هدفا مع المصري.

وفى وقت سابق ، أصدرت شركة مصر المقاصة بيانا رسميا جاء نصه كالتالى :" تؤكد شركة مصر للمقاصة، أنها مازالت في صدد استقبال ومناقشة العروض الثلاثة التي تم اعتمادها لرعاية وشراء حقوق النادي "مصر للمقاصة"، وأننا ما نزال في أعمال المفاوضات ومراجعة تلك العروض ولم يتم حتى الآن رفعها لمجلس إدارة الشركة لاعتمادها أو اختيار أى منها.

وتود إدارة الشركة توضيح أن كل ما تم تداوله في الإعلام فيما يخص شراء أي من الأطراف المتقدمة لشراء الحقوق وترسية المزايدة عليه، أمر عار تماما من الصحة.

وتهيب إدارة الشركة كافة وسائل الإعلام الحصول على معلوماتها في هذا الشأن من البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة الشركة دون غيرها.