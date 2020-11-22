شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لنهائي القرن أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة بالنادي الاهلي اليوم ،الأحد، مُعسكرا مغلقا استعداداً لمباراة الزمالك المُرتقبة المقرر لها الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا وجاء قرار الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بدخول الفريق معسكر مغلق إبتداءاً من اليوم ولمدة خمسة أيام للحفاظ على اللاعبين وسلامتهم من "فيروس" كورونا الذي ضرب ثائي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة مؤخراً حيث أعلن الجهاز الفني أن المغكر المغلق وتنفيذ الأجراءات الإحترازية بشدة أحد أهم الأساليب التى ستحافظ على الفريق واللاعبين قبل "نهائي القرن" أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق أن قرار المعسكر المغلق جاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة القادمبعدما أجرى الفريق مسحة طبية مباشرة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت أمس في دور الثمانية لكأس مصر، وأضاف عبد الحفيظ أن الفريق سيخوض مرانه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وبعدها يتوجه الفريق إلى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنهائي دوري الأبطال.