أعلن النادي الأهلي السعودي لكرة القدم طبيعة إصابة ومدة غياب لاعبي الفريق الثلاثة ياسر المسيليم ومحمد آل فتيل ويزيد البكر. وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أعلن الأهلي إصابة ياسر المسيليم بتمزق عضلي وحاجته إلى العلاج والتأهيل لمدة ثلاثة أسابيع. كما أعلن إصابة مدافعه محمد آل فتيل هو الآخر بتمزق عضلي وحاجته للعلاج لمدة عشرة أيام. فيما يعاني يزيد البكر من الإصابة بكسر في أصابع اليد ويحتاج لثلاثة أسابيع قبل العودة إلى المشاركة في التدريبات. ويغيب الثلاثي عن المواجهة المرتقبة أمام الشباب، بعد غد الإثنين في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي السعودي يوضح تفاصيل إصابة ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.