شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: أتلتيكو مدريد فاز على برشلونة بخطأ واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، عقب خسارة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، لكن فريقا مثل برشلونة لا يمكنه استقبال هذا الهدف في الدقيقة 47 كما حدث.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «اللاعبون يعملون بشكل جيد، لكننا نريد نتائج أفضل، وقمنا بأقصى ما يمكن، وكانت لنا فرصتان واضحتان للغاية للتعادل في المباراة، ونعلم أن أتلتيكو مدريد يدافع جيدا، والهدف جاء من خطأ وهو ليس أمرا جيدا ولا يمكن أن يحدث».