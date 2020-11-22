شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني عقب إسقاط برشلونة: فريقي يمر بحالة طيبة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عقب انتصار فريقه على برشلونة بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم السبت في قمة الجولة العاشرة من عمر «الليجا»، إن لاعبيه يمنحونه الحماس والرغبة لتحقيق إنجازات مهمة هذا الموسم، مشيرا إلى أنهم يفكرون في «كل مباراة على حدا».
وفي ظهوره بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب واندا ميتروبوليتانو، أكد: «الفريق يمر بحالة طيبة جدا، وهذا يمنحنا الأمل والطموح لمواصلة العمل، والبحث عما نريد».
وواصل مدرب أتلتيكو مدريد: «عندما يكون هناك توافق بين الفكرة والتنفيذ، يخرج الشيء الأجمل، وهو أن الكل يعمل لصالح الفريق. نحتاج لمواصلة تلاحم هذه القوة للاستمرار في المنافسة».
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