شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يهزم كروتوني بثنائية في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق لاتسيو على مضيفه كروتوني (2-0)، خلال المباراة التي جمعتهما السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وسجل هدفي لاتسيو شيرو إيموبيلي وخواكين كوريا في الدقيقتين 21 و58. ورفع لاتسيو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد كروتوني عند نقطتين في المركز الـ20 الأخير. وهذا هو الفوز الرابع للاتسيو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مثلهما، فيما يظل فريق كروتوني بلا أي انتصار هذا الموسم حيث حقق تعادلين فقط وخسر في 6 مباريات. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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