شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يسير على خطى ديوكوفيتش ويودع بطولة الساتذة على يد ميدفيديف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الرابع عالميا، عروضه الرائعة في البطولة الختامية للأساتذة في لندن، بفوزه في نصف النهائي السبت على النجم الإسباني رافائيل نادال.

وتمكن اللاعب الروسي من قلب تأخره في المجموعة الأولى بنتيجة 3-6، إلى انتصار مستحق ورائع في المجموعتين التاليتين 7-6(7-4) و6-3، بعد ساعتين و35 دقيقة من المنافسة.

وضرب صاحب الـ 24 عاما أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث أنه حجز مقعده في آخر بطولات التنس في الموسم للمرة الأولى في مسيرته.

كما أن ميدفيديف استطاع تحقيق انتصاره الأول على نادال بعد 3 انتصارات متتالية للاعب الإسباني، كان آخرها العام الماضي في نفس البطولة.

وسيضرب اللاعب الروسي موعدا في النهائي الأحد، مع النمساوي دومينيك ثيم، المصنف الثالث عالميا، الذي أطاح بالمصنف الأول، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في نصف النهائي الأول في وقت سابق اليوم بمجموعتين لواحدة بواقع 7-5 و6-7(10-12) و7-6(7-5).