شكرا لقرائتكم خبر عن بقذائف «هالاند».. بروسيا دورتموند يكتسح هيرتا برلين بخماسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد النجم الصاعد إيرلينج هالاند فريقه بروسيا دورتموند، لاكتساح مضيفه هيرتا برلين بخمسة أهداف لاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني. وتكفل اللاعب النرويجي بتسجيل 4 أهداف لأسود فستفاليا، عند الدقائق 47- 49- 63- 80، أما الهدف المتبقى فجاء عن طريق رفائيل جيريرو. وحمل هدفا صاحب الأرض توقيع البرازيلي ماتيوس كونيا في الدقيقتين 33- 79 من ركلة جزاء. بهذا الفوز رفع بروسيا دورتموند رصيده إلى 18 نقطة في الوصافة بفارق نقطة عن بايرن ميونخ المتصدر، أما هيرتا برلين فتجمد عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

كانت هذه تفاصيل خبر بقذائف «هالاند».. بروسيا دورتموند يكتسح هيرتا برلين بخماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.