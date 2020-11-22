شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد بريست يقهر سانت إيتيان برباعية في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق ستاد بريست على ضيفه سانت إيتيان بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الفرنسي.

وعلى ملعب فرانسيس جنيه بلي، سجّل لأصحاب الأرض كل من فرانك أونورا (7) وجون كيفين دوفيرن (23) وإرفين كاردونا (33) وستيف موني (38).

بينما أحرز هدف الضيوف اللاعب مهدي كامارا في الدقيقة (31).

وبهذا الفوز، رفع بريست رصيده من النقاط إلى 15 في المركز الـ 12، فيما تجمد رصيد سانت إيتيان عند 10 نقاط في المركز الـ 15.