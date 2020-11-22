شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد بريست يقهر سانت إيتيان برباعية في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق ستاد بريست على ضيفه سانت إيتيان بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الفرنسي.
وعلى ملعب فرانسيس جنيه بلي، سجّل لأصحاب الأرض كل من فرانك أونورا (7) وجون كيفين دوفيرن (23) وإرفين كاردونا (33) وستيف موني (38).
بينما أحرز هدف الضيوف اللاعب مهدي كامارا في الدقيقة (31).
وبهذا الفوز، رفع بريست رصيده من النقاط إلى 15 في المركز الـ 12، فيما تجمد رصيد سانت إيتيان عند 10 نقاط في المركز الـ 15.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
112,676
-
تعافي
101,783
-
وفيات
6,535
كانت هذه تفاصيل خبر ستاد بريست يقهر سانت إيتيان برباعية في الدوري الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.