شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع بايرن ميونخ في ورطة قبل لقاء سالزبورج في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفرنسي لوكاس هيرنانديز مدافع بايرن ميونيخ، خطر الغياب عن مواجهة سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا، هذا الأسبوع بعد خروج مصابا في التعادل 1-1 مع فيردر بريمن في الدوري الألماني السبت.

وخرج اللاعب الفرنسي في الدقيقة (18) بعد سقوطه على الأرض. وقال هانز فليك مدرب بايرن في المؤتمر الصحفي: «لوكا سقط بقوة على حوضه وواجه صعوبات في المشي. سننتظر لمعرفة مدى تطور الإصابة».

ويستضيف بايرن ميونيخ حامل اللقب، منافسه سالزبورج النمساوي، في المجموعة الأولى التي يتصدرها بتسع نقاط من ثلاث مباريات.