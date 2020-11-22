شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة فريسة سهلة لأندية مدريد هذا الموسم في «لاليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض فريق برشلونة الإسباني لهزيمتين على يد فريقين من العاصمة المدريدية، بدأها فريق ريال مدريد في كلاسكيو الأرض والذي فاز فيها المرنجي بثلاثية مقابل هدف وحيد للفريق الكتالوني.

وجاء أتلتيكو مدريد ليكمل مسيرة انتصارات الفريق المدريدية على الفريق الكتالوني، بعدما فاز على برشلونة بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمهعما مساء السبت على أرض ملعب كامب نو.