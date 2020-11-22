شكرا لقرائتكم خبر عن «ثنائية» كريستيانو رونالدو تقود يوفنتوس للفوز على كالياري بالدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق يوفنتوس فوزًا سهلًا على ضيفه كالياري، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب يوفنتوس أرينا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم «سيريا ايه».

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 38، من تسديدة قوية، وعزز صاروخ ماديرا النتيجة ليوفنتوس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 42، من متابعة لعرضية وضعها في الشباك بسهولة.

بهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة 16 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد كالياري عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر.