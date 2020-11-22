الدغيثر يجمع القدساويين

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جدة - خالد شويل - بحضور رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي القادسية أحمد الزامل، وناصر الدغيثر، وأول رئيس للنادي علي البلوشي، ورؤساء النادي السابقين ومجالس إداراتهم وعدد من أبناء النادي من إداريين ومدربين ولاعبين قدامى أقام النادي ملتقى يجمع قدماء القادسية، وذلك في أجواء أسرية مميزة كعادة اللقاءات القدساوية، ويهدف الملتقى إلى استمرار التواصل بين محبي النادي واطلاعهم على المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية، إذ تم عرض إنجازات مجلس الإدارة وحوكمة النادي والعديد من النجاحات في كرة القدم والألعاب المختلفة عموماً، وبدأ اللقاء بعرض من قبل الرئيس التنفيذي نايف آل الصاحب عن إنجازات الإدارة والخطط المستقبلية لمجلس الإدارة وتخلل اللقاء العديد من الكلمات من بعض الحضور وكان التركيز فيها على أهمية التواصل بين المجتمع القدساوي والوقوف مع النادي وألعابه.



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