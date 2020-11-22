شكرا لقرائتكم انطلاق مبادرة "شباب يدير شباب" لتوعية طلاب المدارس بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينطلق فريق مبادرة "شباب يدير شباب" التى تطلقها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور اشرف صبحى، على مستوى محافظات مصر، لتوعية طلاب المدارس بمختلف المراحل، ابتدائى، واعدادى، وثانوى، ضد فيروس كورونا المستجد وكيفية الحفاظ على صحة الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية تحت شعار be careful .

ومن المقرر أن ينطلق فريق المبادرة اليوم الاحد بمحافظة القاهرة، وبالتحديد داخل 6 مدارس، على أن يتم توعية طلاب باقى المحافظات وفقا للجدول الزمنى .

ومن المنتظر أن يحضر انطلاق المبادرة الدكتور سيد يوسف حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، ودكتورة داليا محمود زايد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية

كان أشرف صبحى كشف أنه لا نية لإلغاء أو إيقاف النشاط الرياضى بعد تزايد أعداد الإصابات بكورونا بين اللاعبين وقال صبحى فى تصريحات خاصة لليوم السابع : مفيش نية للإيقاف، أو لإلغاء أى حاجة لكن ملتزمين بالإجراءات الاحترازية .

وأضاف وزير الرياضة أن الوزارة خاطبت الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمديريات طبقا لقرارت مجلس الوزراء التى تؤكد على الالتزام بالماسك، والإجراءات الصحية، ولكن سنعيد تركيز أداؤنا، لأن الفترة المقبلة خاصة شهر ديسمبر ويناير متوقع زيادة الكورنا، فلابد من تشديد الإجراءات الفترة المقبلة .