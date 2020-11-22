شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى: المنتخب الأولمبى يتعرض للمؤامرات وحملات مدفوعة لهدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد محمد شوقي، المدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، أن توليفة المنتخب الأولمبي الحالية تبشر بالنجاح، موضحا أن التوليفة تعنى فنيات وروح والتزام داخل الملعب وخارجه.وتابع شوقي في تصريحات تليفزيونية لبرنامح ملعب أون تايم، مع الإعلامي سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، في الساعات الأولى صباح اليوم الأحد: "بعض الشخصيات ستسعى لاستخدام الإعلام لضرب استقرار المنتخب الأولمبي وتحديدا جهازه الفني، وهو ما سيتأكد في الأيام المقبلة للجميع".

وأشار مساعد شوقي غريب إلى أنه هناك حملة مدفوعة لضرب استقرار المنتخب الأولمبي الحاصل على بطولة أمم إفريقيا تحت 23 بمصر.

وقال شوقي:" لدي علم أن بعض الأشخاص يسعون لهدم استقرار المنتخب الأولمبي ولا يمكن توقع من هؤلاء".

وأضاف، أن بعض الأشخاص لا ترغب في رؤية المنتخب الأولمبي في مستوى مميز ومستقر كما ظهر خلال الفترة الماضية وتسعى لهدم كل ما تحقق، لافتا أن هذا سيكون أمر صعب تحقيقه.

وأوضح، أن هؤلاء الناس ليسوا لاعبين لكن هدفهم الأول هو هدم استقرار المنتخب الأولمبي، لكن كل هذا لن يؤثر على مسيرة المجموعة.

وتابع:" نحن خط أحمر فقط تم تكريم الجهاز الفني واللاعبين من اللاعبين بعد تحقيق أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وهذا أكبر دليل أننا على قدر كبير من المسؤولية".

وأتم شوقي تصريحاته: "الأمور في المنتخب الأولمبي ليست سهلة كما يعتقد البعض وهناك أشخاص هدفها عدم تحقيقنا لأي نجاح".