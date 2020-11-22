شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق حملة be careful لتوعية طلاب المدارس ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينطلق فريق مبادرة "شباب يدير شباب" التي تطلقها وزارة الشباب و الرياضة برعاية الدكتور اشرف صبحى، على مستوى محافظات مصر ، لتوعية طلاب المدارس بمختلف المراحل ، ابتدائى ، واعدادى ، و ثانوى ، ضد فيروس كورونا المستجد وكيفية الحفاظ على صحة الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية تحت شعار be careful ومن المقرر ان ينطلق فريق المبادرة اليوم الاحد بمحافظة القاهرة ، وبالتحديد داخل 6 مدارس،على ان يتم توعية طلاب باقى المحافظات وفقا للجدول الزمنى .

ومن المنتظر أن يحضر انطلاق المبادرة الدكتور سيد يوسف حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة ، و دكتورة داليا محمود زايد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية

كان أشرف صبحى كشف أنه لانية لإلغاء او إيقاف النشاط الرياضى بعد تزايد أعداد الإصابات بكورونا بين اللاعبين وقال صبحى في تصريحات خاصة لليوم السابع : مفيش نية للإيقاف، أو لإلغاء أى حاجة لكن ملتزمين بالإجراءات الاحترازية .

وأضاف وزير الرياضة أن الوزارة خاطبت الأندية الرياضية ومراكز الشباب و المديريات طبقا لقرارت مجلس الوزراء التي تؤكد على الالتزام بالماسك ، و الإجراءات الصحية ، ولكن سنيعد تركيز أداؤنا ، لأن الفترة المقبلة خاصة شهر ديسمبر ويناير متوقع زيادة الكورنا ، فلابد من تشديد الإجراءات الفترة المقبلة .