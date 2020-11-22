شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: "كهربا اعتذر لمحمد فضل وقاله أنت أخويا الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، إنه تم تجديد اتحاد الكرة استعدادا لاحتفالية 100 سنة كرة، ومؤكدا خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا توجد سجلات في اتحاد الكرة تثبت خروج أو دخول أى كئوس.

وعما حدث بين كهربا لاعب الأهلي ومحمد فضل، عضو اتحاد الكرة، قال: «شدة بسيطة بين لاعب كرة، وعضو اتحاد الكرة، والعلاقة بينهم لا يوجد أفضل منها والموضوع اتلم في 5 دقائق».

أوضح أنه كهربا قال لمحمد فضل "انت أخويا الكبير وأنا بعتذرلك، وفضل قاله أنت أخويا الصغير"، مشيرا إلى أن هذا ما تم حرفيا وبالمستندات.