شكرا لقرائتكم خبر عن باسم على لـ أحمد ياسر ريان بعد إصابته بـ"كورونا": ألف سلامة عليك يا حبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد ياسر ريان، مهاجم منتخب مصر الأوليمى والنادى الأهلى أصابته بفيروس كورونا، ونشر أحمد ياسر حالة على حسابه بموقع انستجرام، عبارة عن صورة مدون عليها: positive covid 19.

ونشر أحمد ياسر ريان عدد من تعليقات أصدقاءه وتمنياتهم له بالشفاء العاجل، وكتب باسم على "ألف سلامة عليك يا حبيبى".