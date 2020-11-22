شكرا لقرائتكم خبر عن باسم على لـ أحمد ياسر ريان بعد إصابته بـ"كورونا": ألف سلامة عليك يا حبيبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد ياسر ريان، مهاجم منتخب مصر الأوليمى والنادى الأهلى أصابته بفيروس كورونا، ونشر أحمد ياسر حالة على حسابه بموقع انستجرام، عبارة عن صورة مدون عليها: positive covid 19.
ونشر أحمد ياسر ريان عدد من تعليقات أصدقاءه وتمنياتهم له بالشفاء العاجل، وكتب باسم على "ألف سلامة عليك يا حبيبى".
كانت هذه تفاصيل خبر باسم على لـ أحمد ياسر ريان بعد إصابته بـ"كورونا": ألف سلامة عليك يا حبيبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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