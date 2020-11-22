شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاولون: وصولنا لأفريقيا تكليل لمجهود كبير ولن نتأثر برحيل طاهر محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبد الغني، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن تأهل الفريق إلى البطولات الأفريقية من بوابة الكونفدرالية بعد غياب استمر 15 عاما، تكلل بعد تعب ومجهود كبير للغاية، من منظومة الكرة في النادي لاعبين ومسئولين وجهاز فني.

وشدد عبد الغني في تصريحات تليفزيونية لبرنامح ملعب أون تايم، مع الإعلامي سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، في الساعات الأولى صباح اليوم الأحد، على جاهزية المقاولون لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي ضمن دور الـ٦٤ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مدرب الذئاب بأن النادي استعد بقوة لمواجهة أرتا سولار وتدرب جيدًا خلال الفترة الماضية، متمنينًا تقديم الفريق لمباراة جيدة، من أجل العبور إلى الدور المقبل من البطولة الأفريقية.

واعتبر عبد الغني ذئاب الجبل، فريق كبير، وثالث الأندية تتويجًا بالبطولات في مصر، وحصل على 3 بطولات أفريقية، ويملك كل المقومات لتحقيق نجاح إفريقي يليق باسم النادي ودعم مجلس إدارته.

وتابع مدرب المقاولون: "طاهر محمد طاهر لاعب كبير، لكن الفريق لا يقف على أي لاعب ونحن نعمل كفريق ومنظومة كاملة، لسنا فريق الرجل الواحد".

وتابع:" تصنيف المقاولون بعد غيابه عن أفريقيا لفترة طويلة جعله يبدأ من دور الـ٦٤".

ويسافر المقاولون فجر الثلاثاء إلى جيبوتي استعدادا لمواجهة سولار، ويترأس البعثة، محسن صلاح رئيس النادي.