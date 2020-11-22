شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى بفيرس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، العائد من الإعارة بنادي الجونة بنهاية الموسم الجاري، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلق والد اللاعب ونجم الأهلي السابق ياسر ريان على إصابة ابنه قائلاً: "الحمد لله متمنياً له الشفاء بعد أيام قليلة من إعلان عودته الى صفوف القلعة الحمراء".

ووصل عدد اللاعبين المصابين داخل جدران القلعة الحمراء الى 3 لاعبين هم محمود كهربا وصالح جمعه وأحمد ياسر ريان على التوالي حيث لم يستطع الأخير النزول للتدريبات الجماعية حتى الآن.

وقرر النادي الأهلي خضوع لاعبيه لمسحة كورونا مساء السبت بمقر الجزيرة عقب عودة الفريق من الإسكندرية مباشرة على أن يتواجد الخماسي بمقر الجزيرة أيضاً وفي صباح اليوم الأحد ووفقاً لنتائج العينات التي سيتم أخذها سيعسكر الفريق بأحد فنادق القاهرة الجديدة لموعد المباراة على أن يستبعد اللاعبين الذين تثبت اصابتهم بفيروس كوفيد-19.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

وحقق الأهلي الفوز في 10 مباريات، وتعادل 3، وخسر 1، وذلك في 12 مواجهة، سجل خلالها 34 هدفا واستقبل 6 أهداف.

سبق وأن تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

وسيتم اعلان قائمة الفريق فور اعلان نتيجة مسحة كورونا التي ستجرى للفريق الكروي الأول بالنادي الليلة والتي سيتم الكشف عنها غداً قبل التدريبات الجماعية للمارد الأحمر قبل الدخول في المعسكر المغلق وذلك عقب الفوز على أبو قير للأسمدة في دور الثمانية لكأس مصر.