شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: أعرف حكام الـVAR من التليفزيون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لكرة القدم: "لأول مرة عملنا حاجة في الـ VAR اسمها الإيجار مقابل التملك في آخر المدة، وإجبار الشركة الإسبانية بنقل آخر تكنولوجية موجودة في هذا المجال".
وأضاف خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتى مع الإعلامى أحمد موسى: ماكينات الـ VAR الموجودة هي لمصر، ولم أحمل النوادى من تكاليفها مليمًا واحدًا، ولا اتحاد الكرة، وحملتها على الإسبونسر .
وأوضح أن لجنة الحكام هي التي تختار حكام الـ VAR، متابعًا: أعرفهم من التليفزيون، وكنت مُصر على تطبيق نظام الـVAR وتلقيت تريقة كثيرة جدًا".
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