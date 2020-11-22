شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: مواجهة الزمالك ونادى مصر صعبة لتركيز اللاعبين فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، فوز الأبيض بدوري أبطال إفريقيا قائلا: ""أتمنى أن تخرج المباراة بشكل يليق بالكرة المصرية، وأن يكون التوفيق حليف لاعبي نادي الزمالك والتتويج بالبطولة"، وقال أنور في تصريحات تليفزيونية لبرنامح ملعب أون تايم، مع الإعلامي سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، في الساعات الأولى صباح اليوم الأحد، إن الفوز الذي حققه فريقه على نادي مصر، كان مهما للغاية، كونه حافظ على حظوظ الأبيض فى التتويج باللقب، ويمنح اللاعبين حافز قبل نهائى أفريقيا.

وقال حمادة أنور: "مباريات كأس مصر تحمل الكثير من المفاجأت دائمًا على مدار التاريخ، حيث لا يوجد فرق بين فريق يلعب في الدوري الممتاز وفريق اخر يلعب في القسم الثاني".

وأضاف: "الأهم هو تحقيق الفوز، بصرف النظر عن الأداء، لأن اللاعبين كان تركيزهم على مباراة نهائي افريقيا".

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث جاء تأهل الزمالك إلى النهائى الإفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بنتيجة 3 / 1، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك لأول مرة فى تاريخ البطولة القارية، الذى سيجمع بين الفريقين فى النهائى، حيث التقى الفريقان من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.