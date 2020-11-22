شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى يكشف مفاجأة: لا توجد سجلات تثبت دخول أو خروج أى كؤوس من الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، تعليقا على اختفاء كؤوس من اتحاد الكرة، إنه لا توجد سجلات تثبت دخول أو خروج أي كؤوس من اتحاد الكرة.

وأضاف عمرو الجنايني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "من المفترض أن يكون هناك سجلا يسجل دخول وخروج أي شىء من داخل أي منشأة للرجوع لها".

وتابع عمور الجنايني: "النظام الحالي لا يسمح بحدوث اختفاء لأى كأس، وكأس أمم أفريقيا 2010 لم يثبت دخوله وخروجه".

وعن نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، قال عمرو الجنايني، إن الاستعدادات مستمرة لنهائي أبطال أفريقيا ولا حديث عن تأجيل النهائي.

وأضاف عمرو الجنايني : "نحاول العمل على حضور جمهور في نهائي أفريقيا ويتم بذل مجهودات من أجل حضور جماهير المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك".

وتابع عمرو الجنايني: "لا مانع للاتحاد الأفريقي من حضور جماهير نهائي افريقيا، ولو الأمر تطلب إجراء pcr للجمهور سيتم عمل ذلك"، مضيفا:" الكسبان في نهائي افريقيا هو مصر في النهائية بكل الاحوال، ولا تعتبر نهاية الكون لمن يخسر مبارة نهائي افريقيا ".