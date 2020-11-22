شكرا لقرائتكم خبر عن 24 حكم ساحة و18 مساعدا يخضعون لدورات الـvar الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، الدورات النظرية الخاصة بالحصور على رخص تقنية الفيديو الجديدة، والتى بدأت منذ يوم 5 نوفمبر الجارى، وشهدت مشاركة 24 حكم ساحة و18 حكم مساعد، ومن المقرر أن يخضع هؤلاء الحكام للدورات العملية خلال الايام القليلة المقبلة، للحصول على تقنية الفيديو من منطلق سياسة لجنة الحكام لتوسيع قاعدة حكام الفيديو فى مصر.

وترغب لجنة الحكام فى زيادة أعداد حكام الفيديو فى الدورى المصرى للتخلص من سلبيات الموسم الماضى، فى ظل وجود 50 حكما فقط يمتلكون رخص الفيديو وجميعهم من حكام الساحة، لذا تسعى اللجنة لتوسيع القاعدة فى إطار خطة التطوير التى تضعها اللجنة للموسم الجديد.

وتلقت لجنة الحكام الحالية باتحاد الكرة إشادة اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، بعد انتهاء الدورى الماضى بسبب ظهور الحكام بمستوى فنى جيد وتلاشى الأخطاء وكذلك شكاوى الأندية من الأخطاء التحكيمية، فضلا عن تطبيق تقنية الفيديو لأول مرة فى الدورى المصرى وإشادة الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بالتقنية فى مصر ومطالبته باستخدام الأجهزة الموجودة فى مصر فى مباريات دورى أبطال افريقيا .