شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعقد اجتماعا مع اللاعبين قبل نهائى إفريقيا ويخطرهم بحضور القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عقد اجتماعا مع لاعبى الفريق الأبيض، على هامش الاستعدادات لمواجهة الأهلى، وذلك بعد تأهل الفريق لنصف نهائى كأس مصر بالفوز على نادى مصر، بهدفين مقابل هدف، حيث يبدأ الزمالك بداية من اليوم الاستعدادات لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبلة، على ستاد القاهرة الدولى.

وسيقوم مرتضى منصور خلال اجتماعه مع لاعبى الزمالك، بإخطارهم بحضوره القمة المنتظرة مع الأهلى وتحفيزهم لتحقيق الانتصار من أجل إسعاد الجماهير البيضاء ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث جاء تأهل الزمالك إلى النهائى الإفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بنتيجة 3 / 1، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك لأول مرة فى تاريخ البطولة القارية، الذى سيجمع بين الفريقين فى النهائى، حيث التقى الفريقان من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.