شكرا لقرائتكم خبر عن يقظة المساعدين وفرمانات الـVAR تنقذ لقاء الزمالك ونادى مصر تحكيميا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة – الزمالك X اف سى مصر الدور ربع نهائي كاس مصر

النتيجة – فوز الزمالك 2/1

الملعب- ستاد السويس

الحكم – محمود عاشور

المساعد الأول – نور سعيد

المساعد الثاني – ماجد المليجى

الحكم الرابع – محمد عبد العزيز

ثنائي الـ " VAR" – محمود بسيوني – صبرى إبراهيم

فرمانات الـ"VAR" تنقذ المباراة تحكيميا

كانت كابينة الـ"VAR" على موعد للتدخل بشكل رائع في القرارات المصيرية في اللقاء طبقا للبرتوكول حيث كان الظهور الأول للكابينة عندما اكدت قرار

المساعد الثاني بتسلل مهاجم الزمالك في الدقيقة 9 في الوقت الذى اكدت الكابينة للمرة الثانية قرار المساعد الثاني بتسلل قبل ركلة الجزاء التي احتسبها عاشور

لصالح الزمالك في الدقيقة 27 وعاد الحكم ليستأنف بركلة حرة غير مباشرة للتسلل في تقدير جيد من المساعد طبقا للقانون وتدخل حميد من ثنائى الـ" VAR"

الذين عادوا للظهور في الدقيقة 60 لتأكيد قرار الحكم بطرد امام عاشور للعب بقوة زائدة ثم كان التدخل الرائع للفار في ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي احتسبها

الحكم على نادى اف سي مصر في الشوط الإضافي الأول وبعد مراجعة عاشور للشاشة عاد ليشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب " اف سى مصر " وركلة

مباشرة من خارج الـ18 في قرار غريب يحتاج تفسير من الدولي محمود عاشور صاحب الخبرة الكبيرة لم هل هي " لمسه يد ام فرصة محققه رغم عدم توافر

معايير الفرصة المحققة " لم يتوقف الكابينة عند ذلك بل استدعت الحكم فى ركلة جزاء الزمالك لصالح عبد جمعة في الدقيقة 114 من عمر اللقاء رغم ان

المخالفة من خارج منطقة الجزاء بقليل جدا رغم ان الحكم عاد من شاشة المراجعة ليؤكد انه ركلة جزاء، لكن الملفت للنظر هو الحوار الساخن بين ثنائى كابينة

الـ" VAR" والحكم خلال المراجعة بالشاشة كلا منهما يدافع عن قراره لكن تطبيق القانون هو المعيار الأساسي في إدارة المباراة أيها السادة الافاضل.

اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة -المرونة- زاوية الرؤية)

ظهرالحكم بلياقة بدنية مناسبة خلال فعاليات اللقاء وتحرك بشكل جيد اغلب فترات المباراة وبذل جهدا بدنى كبيرا على مدار 120 دقيقة محاولا التواجد في قلب

الحدث من خلال زاوية رؤية مناسبة

الشخصية

حاول الحكم السيطرة مستغلا خبرته في أدارة مثل هذه اللقاءات لكن يجب ان حاسما مع اعتراضات اللاعبين التي تكررت لأكثر من مرة وكان يكتفى

بالتحذيرات الشفوية لتهدئة الأجواء داخل المستطيل الأخضر.

تطبيق القانون (52 مخالفة - تدخل رائع من الـ" VAR" )



الحكم كان على موعد للتدخل بالصافرة واحتسب 52 مخالفة في تقدير مناسب تدخل في البعض منها كابينة الـ " VAR" للتأكيد او للتصحيح طبقا للقانون

أبرزها ركلتي الجزاء التي احتسبها في الدقيقة 27 ، 115 الأولى بعد الرجوع للشاشة المراجعة تم الغاء القرار واستأنف الحكم بركلة حرة من خارج الـ18

وطرد مدافع اف سى مصر وكان التدخل الأخير لكابينة الفار في ركة الجزاء الثانية ويبدوا انه لم يؤكد انه ركلة جزاء لكن عاشور اصدر فرمان بركلة جزاء

وهو صاحب الحق الأصيل في القرار طبقا للقانون .

العقوبات الانضباطية (طرد مستحق – 3بطاقات صفراء )

أفضل قرارات الإدارية للحكم في اللقاء طرد امام عاشور للعب بقوة زائدة طبقا للقانون كما أشهر البطاقة الصفراء في 3 مناسبات في توقيت مناسب طبقا

للقانون لكنه أغفل اشهار البطاقة الصفراء في اعتراضات اللاعبين خلال فعاليات المباراة.

المساعدان

كان الثنائي أحد عوامل نجاح المباراة تحكيميا وظهروا بيقظة وتمركز جيد وسمحوا باستمرار اللعب في أكثر من هجمه مؤثرة خاصه المساعد الثاني الذى ظهر في اكثر من مشهد في توقيت مناسب كما أشاروا على 6 حالات تسلل في توقيت مناسب كان وتعاونوا مع الحكم المخالفات القريبة منهما بينهما طبقا للقانون.

الحكم الرابع

سيطر على المنطقة الفنية وتعامل بشكل جيد مع الأجهزة الفنية كما أدى مهامه بشكل مناسب وتعاون مع الحكم افي أدارة اللقاء طبقا للقانون ، تعاون مثمر بين طاقم الحكام والـ VAR" في إدارة المباراة.





إحصائيات المباراة: 52خطأ - 12ركلات ركنية –6حالات تسلل –– 3بطاقات صفراء –3اهداف –طردين – ركلة جزاء.

الدرجات: الحكم 8.0 المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثاني – 8.5– الحكم الرابع –8.0 – ثنائى الفيديو – 8.0

ركلة جزاء الزمالك الثانية

تدخل رائع من الـ" VAR"