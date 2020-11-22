ملف السبت..الأهلي والزمالك يتأهلان لنصف نهائي الكأس.. وموعد السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم السبت 21 نوفمبر 2020. أحمد ياسر ريان يُعلن إصابته بفيروس كورونا الزمالك ينتظر قرار باتشيكو بشأن معسكر قمة الأهلي بأفريقيا الجنايني يكشف موعد السوبر الأفريقي والملعب الأقرب وليد سليمان يتعرض للإصابة بإجهاد في العضلة الضامة موسيماني يستعيد الذكريات السعيد في برج العرب الزمالك يحول تأخره لفوز مثير على نادي مصر ويتأهل لنصف نهائي الكأس أستون فيلا يخسر بصعوبة أمام برايتون بمشاركة تريزيجيه قبل موقعة الجمعة.. الأهلي يستعد للزمالك بفوز باهت أمام أبو قير بالكأس "الخليج 365" ينشر قائمة منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم هالاند يُتوج بجائزة "الفتى الذهبي" لعام 2020

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